Пушилин заявил о скором окружении Артемовска

Фото: denis-pushilin.ru/Global Look Press

Наступления российских войск вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) проходят успешно, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация близка к оперативному окружению города.

Наши подразделения, в частности подразделение «Вагнер», они продвигаются вперед. Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Кроме того, Пушилин рассказал, что ожесточенные бои ведутся на Угледарском направлении. Так, в населенном пункте Марьинка в ДНР столкновения переместились в центр города, отметил врио главы ДНР.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что силы ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что бойцы ЧВК в скором времени приступят к штурму населенного пункта Курдюмовка. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Ранее бойцы группы «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и националистических подразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды. В свою очередь боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал рассказал о том, что военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов. Ее заметили во время разведки с воздуха.