Бойцы «Вагнера» заявили, что разгромили бригады ВСУ под Артемовском РИА Новости: бойцы «Вагнера» разбили бригады ВСУ под Артемовском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцы «Группы Вагнера» заявили, что в боях под Артемовском (украинское название Бахмут) они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и националистических подразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды, сообщает РИА Новости.

Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг «Айдара» висел. Ребятки в этой черной форме ходили, — рассказал российский боец.

Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ, поэтому украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы.

По словам «вагнеровца», националистические формирования нужны киевскому командованию в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска «Группа Вагнера» отбила несколько атак «Айдара». При этом в таких подразделениях, по словам бойца «Группы Вагнера», сейчас служат «мужики-резервисты, пара пацанов молодых».

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских солдат под Артемовском. В ходе непродолжительного боя между военными группы «Вагнер» и солдатами ВСУ последние оставили занятые позиции.