Военкор Симонов заявил о взятии Озаряновки в ДНР силами ЧВК «Вагнер»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска в Донецкой Народной Республике, был взят силами ЧВК «Вагнер», сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Симонов. Он добавил, что бойцы ЧВК в скором времени приступят к штурму населенного пункта Курдюмовка. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Таким образом, «музыканты» расширили свою зону контроля вблизи стратегически важного города. Следующим этапом, вероятно, станет штурм населенного пункта Курдюмовка, к которой примыкает Озаряновка, — написал военкор.

28 ноября в ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении. В уничтожении пункта ВСУ участвовал экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация».

Ранее бойцы группы «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и националистических подразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды. В свою очередь боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал рассказал о том, что военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов. Ее заметили во время разведки с воздуха.