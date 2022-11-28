Российские военные сообщили о ликвидации наблюдательного пункта ВСУ ВС России сообщили о ликвидации наблюдательного пункта ВСУ на запорожском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Об этом заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС РФ, чье имя не называется. В уничтожении пункта ВСУ участвовал экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация».

Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели, — рассказал неназванный командир артподразделения.

Ранее боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал рассказал о том, что военные ДНР ликвидировали под Артемовском (украинское название — Бахмут) группу украинских диверсантов. Он пояснил, что группу диверсантов заметили во время разведки с воздуха.

Также стало известно, что бойцы группы «Вагнер» бьют по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Группа «Вагнер» перебрасывала к Артемовску дополнительные подразделения, а 14 ноября уничтожила под Артемовском танк с иностранным экипажем.