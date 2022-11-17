Бойцы «группы Вагнера» бьют по местам базирования ВСУ «Солнцепеками» Бойцы «группы Вагнера» бьют по местам базирования ВСУ в Артемовске «Солнцепеками»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ТОС-1 «Солнцепек»

Бойцы группы «Вагнер» бьют по местам базирования украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) и его пригороде из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Кадры работы системы на территории ДНР опубликовало РИА Новости.

На кадрах видео места базирования ВСУ в Артемовске подвергаются ударам из огнеметных систем.

Агентство прежде сообщало, что группа «Вагнер» перебрасывала к Артемовску дополнительные подразделения. 14 ноября бойцы группы «Вагнер» уничтожили под Артемовском танк с иностранным экипажем.

Ранее бойцы группы «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском они разгромили подразделения ВСУ. Из остатков спецназа и националистических подразделений украинское командование сформировало на территории ДНР сводные отряды.