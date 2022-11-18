В ДНР рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ под Артемовском Боец Народной милиции ДНР рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Артемовском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военные ДНР ликвидировали под Артемовском (украинское название — Бахмут) группу украинских диверсантов. Об этом рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал и подтвердил единственный выживший военный с Украины, сообщает РИА Новости.

Российский боец пояснил, что группу диверсантов заметили во время разведки с воздуха. Украинские военные попытались укрыться, забаррикадировавшись в подвале четырехэтажного дома с бункером.

Первое, что в глаза бросилось, это чехлы — оружие в чехлах, оружие длиннее обычного, соответственно — глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, — описал представитель НМ ДНР солдат ВСУ.

Военные ДНР начали вести переговоры с украинцами через бронированную дверь. Те сначала пообещали дать ответ на предложение сдаться, но позже бросили в сторону россиян гранату. Тогда было решено обвалить вход в бомбоубежище.

После взрыва выжили только двое диверсантов, оба были ранены. Один из них рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк попал в плен. Он считает, что ему повезло, поскольку ему сделали операцию и вытащили все осколки из ноги.

Ранее стало известно, что бойцы группы «Вагнер» бьют по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Группа «Вагнер» перебрасывала к Артемовску дополнительные подразделения, а 14 ноября уничтожила под Артемовском танк с иностранным экипажем.