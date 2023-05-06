Стало известно содержание письма Кадырова Путину по Артемовску Кадыров показал письмо Путину с просьбой о переброске бойцов «Ахмата» в Артемовск

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение о передислокации бойцов подразделений «Ахмат» в Артемовск. Письмо на имя главы государства чеченский лидер подписал в конце совещания с силовиками республики, позже выложив его копию в Telegram.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», ранее сообщила, что тот направил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу заявление с просьбой, чтобы министр распорядился передать позиции бойцов «Вагнера» в Артемовске подразделениям батальона «Ахмат» до полуночи 10 мая.

Кадыров в своем письме также упомянул главу Минобороны Сергея Шойгу вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Именно им глава Чечни попросил Путина отдать распоряжения относительно переброски бойцов подразделений «Ахмат» с других направлений в Артемовск.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск, бойцы ждут только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, уточнил он. Глава Чечни выразил уверенность, что в ближайшее время город будет освобожден, несмотря на «всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».