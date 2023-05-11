«Могут устроить мясорубку»: военэксперт не исключил сюрприза ВСУ в Бахмуте Военэксперт Суконкин: ВСУ могут пойти в наступление в Артемовске, пытаясь устроить мясорубку

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются пойти в наступление на Артемовск и устроить «мясорубку» в качестве «сюрприза» для российских сил. По его словам, кроме данного населенного пункта, ВСУ создали линию обороны в Славянске, Краматорске, Константиновке и Северске.

ВСУ могут попытаться устроить нам сюрприз, например начать контрнаступление в Артемовске, которое нам придется сдерживать. Киев может попытаться устроить мясорубку. А так не менее важные линии обороны ВСУ, по моему мнению, проходят в Славянско-Краматорской агломерации, Константиновске, через Часов Яр, Северск. И, конечно же, в Авдеевке, — добавил Суконкин.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров. Он добавил, что ВСУ отступили за улицу Чайковского, где пытаются выстроить линию обороны, оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский огонь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Артемовск возьмут. По его словам, в городе сосредоточена большая группировка ВСУ с иностранным оружием и идут тяжелые наступательные действия. Он подчеркнул, что в будущем город будет удерживаться ВС РФ, выстраивание же тактики и стратегии остается прерогативой военных. Кроме того, дискуссия вокруг этой темы остается довольно эмоциональной.