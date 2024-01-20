Названо оружие, позволившее ВС России пробить оборону ВСУ в Авдеевке Военэксперт Дандыкин: оборону ВСУ в Авдеевке помогли проломить ФАБ-1500

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборону ВСУ в районе Авдеевки удалось прорвать за счет применения авиабомб ФАБ-1500. В комментарии NEWS.ru он также оценил работу штурмовиков Су-25, танковых и артиллерийских подразделений российской армии.

Все помогло в комплексе: авиаудары — и ВКС России, и армейская авиация, вертолеты, работа артиллерии, в том числе РСЗО, ракетные удары — «Искандеры», «Бастионы», «Калибры», «Кинжалы» и так далее. Особенно, предположу, влияние оказали наши авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. Вы представляете, на что способна бомба весом 1,5 тонны? Штурмовики Су-25 какую работу провели! — считает Дандыкин.

По его словам, ВСУ оказались не способны сдержать удары российских тяжелых огнеметных систем. В беседе с NEWS.ru эксперт также не исключил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. Таким образом он прокомментировал сообщение о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в районе данного населенного пункта и закреплении на окраинах. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Российский боец с позывным Пианист ранее заявил, что снайперы Вооруженных сил РФ относят иностранных наемников к приоритетным целям. По его словам, такие комбатанты ярко выделяются среди украинских военнослужащих, так как они лучше экипированы. Кроме того, наемники предпочитают держаться позади группы или в центре, а также нередко отдают украинским солдатам приказы.