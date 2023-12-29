Зеленский приехал в Авдеевку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции ВСУ в Авдеевке и опубликовал видеообращение оттуда в Telegram-канале. Как написал глава государства, он посетил опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады на одном из самых сложных участков фронта. За спиной президента видна табличка с названием населенного пункта, на фоне звучат одиночные выстрелы или взрывы.

Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта, — сообщил Зеленский.

По словам украинского лидера, он обсудил с командованием оборонительную ситуацию и основные потребности армии. Помимо этого, Зеленский вручил государственные награды лучшим бойцам ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Очеретинскому транспортному узлу к северо-западу от Авдеевки, когда отряды ВСУ занимались разгрузкой боеприпасов. По некоторым данным, в результате атаки погибли шесть украинских военных. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление по всей линии фронта. По его мнению, направлением главного удара российской армии является именно Авдеевка. Он предположил, что ВС РФ планируют взять населенный пункт под полный контроль до конца года.