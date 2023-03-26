Власти Авдеевки призвали жителей покинуть город Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Барабаш рекомендовал жителям покинуть город

Фото: МО РФ

Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города работников коммунальной сферы и планируемом отключении мобильной связи. Он также рекомендовал местным жителям покинуть город. Соответствующее обращение Барабаш опубликовал в своем Telegram-канале.

С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города... Нужно ехать из города... Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать, — сообщил мэр.

Ранее представитель украинских силовых структур Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что ситуация в Авдеевке в ближайшее время может уподобиться Артемовску, где уже в течение полугода идут ожесточенные бои. Кроме того, 20 марта жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться в Министерстве реинтеграции Украины.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящий момент существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки. Войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе, рассказал он.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские подразделения планомерно наступают на Авдеевку, однако у противника остаются дороги для снабжения, в город перебрасываются резервы ВСУ.