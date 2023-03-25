В ДНР указали на возможность окружить Авдеевку Советник Пушилина указал на возможность окружить Авдеевку

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящий момент существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки. Войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть. Потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же, [как] по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе, — отметил Гагин.

По его мнению, украинские войска рискуют оказаться в окружении, как это было в Артемовске и Соледаре. По данным Минобороны РФ, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске сейчас идут ожесточенные бои.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что российские подразделения планомерно наступают на Авдеевку, однако у противника остаются дороги для снабжения, в город перебрасываются резервы ВСУ.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.