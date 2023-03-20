В ВСУ не исключили превращения Авдеевки во второй Артемовск

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Авдеевка может стать вторым Артемовском, заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.

Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть, — сказал Дмитрашковский.

Ранее военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук рассказал, что ВС РФ близки к перекрытию последнего железнодорожного узла снабжения ВСУ в Авдеевке. По его словам, Украина надеется предотвратить это, усиливая оборону танками.

13 марта «Русская весна» сообщала, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление у Донецка, из-за чего украинская армия рискует оказаться в котле в Авдеевке. По информации издания, российские военные начали наращивать усилия по обходу населенного пункта с севера и запада, усилив штурмы севернее линии Опытное — Водяное. Минобороны РФ информацию не комментировало.