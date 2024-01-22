«Инициатива по всей линии фронта наша»: Сладков о ситуации в зоне СВО Сладков: российские силы двигаются под Купянском и Донецком

Фото: МО РФ

Инициатива по всей линии фронта принадлежит ВС России, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российская армия двигается как на северном участке фронта (Купянск), так и под Донецком (Георгиевка и Авдеевка).

Формировать боевой кулак на каком-либо направлении невозможно, современные средства разведки исключают внезапность таких действий. Но мы имеем возможность собрать войска, к примеру, на трех направлениях, враг этого делать не может, у него не так много солдат, как у нас, — сообщил он.

Сладков сообщил, что российская армия по-прежнему применяет методы «подземных атак». В частности, военные сооружают тоннели и, внезапно возникая из-под земли, «идут вперед».

Такая атака была под Северском, враг потерял позиции и много людей, — резюмировал он.

Ранее Сладков сообщил, что российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» в Крынках. Журналист отметил, что прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

Ранее военкор заявил, что любая автономная Украина представляет опасность для России. По его словам, это русская земля и люди на ней должны выбирать — жизнь в России или «неприятный конец». Так военкор отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей.