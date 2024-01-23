В Херсоне в четвертый раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. Ранее СМИ трижды за сутки сообщали о взрывах в городе.

В Херсоне раздаются взрывы, — написал Мрочко в личном Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в настоящее время в контролируемых украинскими властями районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Утром 23 января сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.

После этого в Киевской областной военной администрации сообщили, что в столице Украины раздались звуки взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале также написал о взрывах и пожарах. Харьковская полиция в соцсетях заявила о серии ударов по городу и области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.