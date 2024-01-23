Звуки взрывов раздались в Киеве В Киеве сработала система ПВО

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Звуки взрывов раздались в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в областной военной администрации. В украинской столице объявлена воздушная тревога. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фото, на котором, как утверждается, запечатлены последствия взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

Жителям города напомнили о запрете выкладывать фотографии и видеозаписи работы системы ПВО, а также кадры сбивания воздушных целей и их падения. Горожан попросили проследовать в укрытия.

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Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале также сообщил о взрывах и пожарах. Харьковская полиция в соцсетях заявила о серии ударов по городу и области.

Ранее сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, прогремевших в городе. Украинские СМИ сообщали, что в ночь на 23 января серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.