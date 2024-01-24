Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские ударные вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что при выполнении боевой задачи использовались неуправляемые авиационные ракеты.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что в зоне специальной военной операции авиация сопровождает колонны, выполняет задачи по уничтожению бронетехники противника, доставляет десант и военные грузы, а также занимается поддержкой подразделений.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.