Воздушную цель сбила система ПВО в небе над Белгородской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в Валуйском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.
Он также добавил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.
До этого украинские военные запустили дрон-камикадзе по селу Терезовка в Шебекинском городском округе. В результате атаки были повреждены частный жилой дом и две машины. Кроме этого, украинская армия с применением беспилотного летательного аппарата атаковала хутор Балки.
Также громкие звуки взрывов услышали жители Тульской области. Как пояснили в Министерстве обороны, они были связаны с отражением атаки украинских беспилотников.