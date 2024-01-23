Система ПВО поразила воздушную цель в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушную цель сбила система ПВО в небе над Белгородской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в Валуйском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Он также добавил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

До этого украинские военные запустили дрон-камикадзе по селу Терезовка в Шебекинском городском округе. В результате атаки были повреждены частный жилой дом и две машины. Кроме этого, украинская армия с применением беспилотного летательного аппарата атаковала хутор Балки.

Также громкие звуки взрывов услышали жители Тульской области. Как пояснили в Министерстве обороны, они были связаны с отражением атаки украинских беспилотников.