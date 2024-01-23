Минобороны рассказало, какую воздушную цель сбили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью БПЛА

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны вечером 23 января уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел около 21:40 мск.

Около 21:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО поразили воздушную цель. Инцидент произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По данным губернатора, жертв и разрушений нет.

До этого Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.