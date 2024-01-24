Огнеметы выжгли опорники ВСУ у Макеевки Зыбинский: огнеметчики нанесли три удара по опорникам ВСУ под Макеевкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три удара по взводным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли российские расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) в районе Макеевки, об этом рассказал ТАСС начальник подразделения группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, за сутки потери украинцев составили до 45 военнослужащих.

Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам противника в районе Макеевки. За сутки потери противника на Купянском направлении составили до 45 военнослужащих, САУ «Гвоздика», три миномета, два пикапа и четыре беспилотника, — сообщил военный.

Он также добавил, что мотострелки группировки во взаимодействии с артиллерией отразили шесть атак украинских штурмовиков в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки. В результате ВС РФ сохранили за собой ранее занятые позиции, подчеркнул Зыбинский.

Ранее он рассказал, что группировка войск «Запад» успешно отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Зыбинского, основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией. Потери ВСУ в ходе столкновений составили «до 30 человек живой силы и три пикапа».

Кроме того, бойцы группировки «Запад» успешно отбросили штурмовые подразделения противника у Синьковки. Положение российской армии на данном участке фронта было улучшено благодаря поддержке артиллерии и авиации.