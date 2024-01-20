Российские войска отбили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: US Army

Российская группировка войск «Запад» успешно отразила четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. По его словам, основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией.

Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки, — заявил Зыбинский.

По его словам, потери ВСУ в ходе столкновений составили «до 30 человек живой силы и три пикапа». Кроме того, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил два танка Т-64, а расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинская армия перешла в состояние «активной обороны» на восточном фланге. По его словам, и ВСУ, и ВС РФ снизили интенсивность боевых действий в настоящее время и наступления больших подразделений являются редкостью. Сырский пояснил, что активная оборона предполагает удержание противника в напряжении и поиск возможностей для нанесения удара в попытке вернуть себе инициативу. При этом он признал, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.