«112»: на борту разбившегося под Белгородом самолета было 63 пассажира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что на борту разбившегося под Белгородом самолета находились 63 человека. По данным канала, информация об их судьбе уточняется. Официальных данных о произошедшем на данный момент не поступало.

Источник РБК, близкий к МЧС, подтвердил сведения о 63 погибших. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на борту находились пленные украинцы. «Украинская правда» со ссылкой на источники в ВСУ отвергла это утверждение.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил в Telegram-канале о происшествии в Корочанском районе. По информации «112», крушение произошло в Корочанском районе. Telegram-канал Baza добавлял, что борт мог упасть в районе хутора Кривой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Незадолго до сообщений об инциденте в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городской администрации призвали жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Также Гладков сообщал о попытках Украины атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. По его словам, дроны ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны России.