Белгородцы рассказали о падении военного самолета Ил-76 Белгородец заявил о тревоге ракетной опасности перед крушением Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Корочанского района Белгородской области, комментируя для NEWS.ru авиакатастрофу с военным самолетом Ил-76, рассказал, что в районе 11 часов утра была объявлена ракетная опасность. Он уточнил, что также в небе были слышны звуки, предположительно, пролетающего вертолета. Потом, по его словам, тревога была отменена.

В районе 11 часов объявили ракетную опасность, также были слышны звуки вертолета, пролетающего в небе, или что-то подобное. Потом ракетную опасность отменили. Самого падения самолета не видел, — сказал он.

По словам другого очевидца, в небе пролетал самолет, который впоследствии начал стремительно снижаться, падение летательного аппарата сопровождалось дымным следом. Собеседник уточнил, что самолет разбился за чертой города. Согласно его словам, перед снижением «в самолете что-то сломалось».

Вдалеке увидели, как пролетел самолет, потом что-то сломалось, и он полетел на землю. В небе дымный след остался. Упал за городом. Фото и видео не делал, — рассказал он.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков также заявил о некоем происшествии в Корочанском районе.

По данным Министерства обороны, на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. К месту падения воздушного транспорта вылетела комиссия ВКС, которая займется установлением причин катастрофы. Также в ведомстве уточнили, что на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.