«Мобилизация Шойгу», атаки ДРГ: как Украина пытается сорвать выборы в РФ

Фото: МО Украины

Сегодня утром, 12 марта, Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения попытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Что об этом известно, связано ли это с предстоящими выборами в России?

Попытка прорыва ДРГ Украины 12 марта

В 07:59 по московскому времени авторы WarGonzo заявили, что утром в Белгородскую область была совершена попытка прорыва украинской ДРГ на пикапах — при поддержке минометного и артиллерийского огня.

«Кроме того, на подходе к границе нашей аэроразведкой были выявлены несколько танков противника, которые также оказывали огневое воздействие во время попытки штурма наших пограничных рубежей. По нашей информации, прорвать линию обороны или добиться других ощутимых тактических успехов противнику не удалось», — говорилось в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке Вооруженных сил Украины.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах, никто не пострадал, уточнил глава региона.

В 08:40 WarGonzo написал, что ВСУ попытались прорвать границу в Курской области.

«Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино, противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад. Бойцы ЗВО и пограничники ждут дальнейших попыток врага подойти к нашим рубежам», — рассказал источник Telegram-канала.

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что на данный момент со стороны Украины продолжается обстрел села Теткино, есть один пострадавший.

«На данный момент со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района. К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь», — заявил он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ никак это не комментировало.

Что известно о «мобилизации в России»

В начале марта в социальных сетях начал распространяться документ, в котором утверждалось, что в России с 25 марта якобы начнется новая волна частичной мобилизации. В «приказе Сергея Шойгу» также уточнялось, что контроль за выполнением распоряжения возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что данный так называемый документ является фейковым, потому что никакой мобилизации в РФ не планируется.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — сказал парламентарий.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как прорыв ДРГ может быть связан с выборами в РФ

Политолог Сергей Марков в авторском Telegram-канале назвал сегодняшние атаки на Белгородскую и Курскую области желанием Украины повлиять на предстоящие выборы в России.

«Так спецслужбы США и Британии, которые и курируют полностью все эти СБУ и ГУР МО Украины, пытаются уменьшить поддержку Путина и увеличить энергию тех, кого они пытаются вывести на улицы городов России с протестами против выборов. Вот так происходит вмешательство Запада в выборы в России», — написал он.

Также Марков предположил, что Запад попытается организовать хакерскую атаку на государственную автоматизированную систему РФ «Выборы».

«А впереди еще, возможно, самая масштабная в современной истории попытка хакерской атаки на систему ГАС „Выборы“», — считает политолог.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин также считает, что сейчас Украина пытается устроить пиар-акцию перед выборами президента РФ, а личный состав ВСУ выступает в роли расходного материала.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Продолжается огневая работа по группам противника у границ Белгородской области. Противник упорствует в попытках организовать пиар-перемогу перед выборами президента РФ. Личный состав выступает в роли расходного пушечного мяса», — заявил он в Telegram-канале.

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