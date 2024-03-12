Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько поселков в Белгородской области

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Одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах, уточнил он. Никто не пострадал.

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.