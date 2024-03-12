Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Панда Диндин после закрытия Московского зоопарка приучает маленькую Катюшу к бассейну, рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша привыкает к бассейну в большом вольере

Акулова опубликовала двухминутное видео, где запечатлено, как мама-Диндин приучает Катюшу к водным процедурам в бассейне. Маленькая панда сначала неохотно повторяла за своей мамой, но затем стала послушной и искупалась.

«Посетители ушли... Диндин приучает Катюшу к бассейну», — подписала видеозапись генеральный директор зоосада.

Также руководитель Московского зоопарка показала кадры, как Катюша привыкает к деревянной горке в большом вольере. Маленькое животное забралось на самый верх и осторожно проскользило по склону в самый низ.

«Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент все было незнакомо, лапки было страшно выпрямить», — прокомментировала Акулова действия Катюши на деревянной горке.

Подписчики Акуловой рады, что маленькая панда смогла выйти в большой вольер столичного зоосада, где посетители смогут увидеть ее.

«Маленький исследователь! Все будет у тебя, Катюша, супер! Начало положено. Вперед!»;

«Огонь-девчушка Катюшка, горку изучает и своих поклонников развлекает. Маленькая розовая бусинка мамочки Диндин. Очень хочется посетить зоопарк и посмотреть на нее»;

«Сколько дел сейчас! Это ж все горки и лесенки надо изучить, каждое бревно обследовать. Столько дел, столько дел в новом для нее большом вольере, где наконец-то она осваиваться начала! Еще бы в бассейне научиться плескаться, как мама, и тогда смело может разгуливать везде одна»;

«Девочка наша любимая, Катюша! Смелая и отважная! Любознательная и целеустремленная! Хорошо прокатилась на горке. Молодец! Скоро вырастет и покажет всем, на что она способна!» — писали пользователи Сети.

Как Катюша просыпается после активного дня

10 марта Акулова продемонстрировала видеокадры, как Катюша после активных занятий отдыхала вместе с мамой на кровати из бревен в большом вольере. В какой-то момент она решила проснуться и аккуратно отползти от Диндин, чтобы не разбудить ее, но у нее не получилось этого сделать.

«Ребенок утром примерно часик был активен после уборки и сейчас тихонько просыпается», — подписала видео директор столичного зоопарка.

Подписчики Акуловой оставили множество комментариев под видео, подчеркнув, что мама Диндин устала за целый день, а Катюша все время пытается быть более активной.

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