Магнитные бури сегодня, 12 марта: что завтра, у кого будет болеть голова

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 12 марта, сила геоударов на Земле достигнет уровня Kp 2, что является нейтральной геомагнитной обстановкой, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитные бури завтра, были ли сильные вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 12 и 13 марта

По прогнозам ученых, сегодня, 12 марта, в течение дня уровень геоударов поднимется до значения Kp 2, что говорит о полном магнитном штиле на Земле.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — поясняют специалисты ИКИ РАН.

Также на Солнце сегодня произошли несильные три вспышки класса C. Ученые напомнили, что ближайшие дни возможны вспышки наивысшего балла Х.

«В настоящее время сохраняются риски выхода солнечной активности на более высокие уровни, в частности на вспышки высшего балла X. Это связано с тем, что в центре 3599 продолжает накапливаться энергия, хотя и с умеренным темпом. Предположительно, за два-три дня здесь может быть накоплен запас, достаточный для вспышек уровня X1–X2», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По данным сервиса my-calend, завтра, 13 марта, на Земле ожидается нейтральная геомагнитная обстановка, сильных магнитных бурь не будет.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Врач-реабилитолог Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что в первую очередь в группу риска во время геомагнитных колебаний попадают люди с сосудистым патологиями, повышенным давлением и лишним весом.

Медик советует в период сильной магнитной бури употреблять привычные таблетки для нормализации состояния и пить травяные чаи.

«Во-первых, нужно ограничить соль, пить привычные таблетки для нормализации давления, прописанные врачом, больше отдыхать и гулять. Полезны будут травяные чаи для релаксации и хорошего сна, витамины. А вот алкоголь, курение и кофе лучше исключить», — рассказала она в беседе с изданием Regions.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов сообщил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал собеседник NEWS.ru.

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