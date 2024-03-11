В Госдуме назвали фейком «приказ Шойгу» о мобилизации после выборов Депутат Госдумы Картаполов назвал фейком сообщения о мобилизации после выборов

Появившаяся в Сети фотография «приказа» главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента является фейком, заявил RTVI председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, оппоненты РФ вбрасывают через интернет поддельный документ.

Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ, — заявил Картаполов.

Снимок документа начал распространяться в социальных сетях в начале марта. В нем утверждалось, что 25 марта в РФ якобы объявят призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. В «приказе» также указывалось, что контроль за выполнением распоряжения возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ.

Ранее Минобороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных. Сейчас верхние возрастные планки не установлены. Российское законодательство устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военных, кто заключил контракт после 24 июня прошлого года.