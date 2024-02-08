МО РФ предложило установить предельный возраст службы при мобилизации

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Минобороны РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, говорится в проекте федерального закона. В настоящее время верхние возрастные планки не установлены.

В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет; имеющих иное воинское звание — 65 лет, — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Нынешнее законодательство устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года. В случае внесения поправок эта неопределенность будет исключена, считают в ведомстве.

Президент РФ в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции в середине декабря заявил, что нет необходимости в новой волне мобилизации. По его словам, поток желающих защищать Родину не прекращается. Российский лидер добавил, что в начале частичной мобилизации было много иронии по поводу призыва, но мобилизованные россияне отлично воюют.

Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2023 году к службе в ВС РФ привлекли более 500 тысяч человек. По словам политика, поставленные ранее президентом Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.