Что известно об атаке ВСУ на Белгород 12 марта: сколько погибших и раненых

Фото: t.me/v_v_demidov

В результате падения БПЛА ВСУ на здание администрации Белгорода поврежден фасад строения и выбиты окна, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Какие последние новости известны об атаке на город сегодня, 12 марта 2024 года?

Что рассказал Гладков о попытке атаки ВСУ на Белгород

По словам главы региона, дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего два человека пострадали.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Также Гладков рассказал, что под обстрел попал и Белгородский район, а силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

«К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести», — пояснил губернатор.

Фото: t.me/v_v_demidov

Какие еще повреждения зафиксированы в Белгороде

Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых зафиксированы последствия удара украинского БПЛА по магазину в Белгороде. На видео также слышны выстрелы — дрон пытались сбить стрелковым оружием. После падения беспилотника раздался громкий взрыв и начался пожар.

«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — рассказал Вячеслав Гладков.

Атака ДРГ на Белгородскую область 12 марта

Сегодня утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщили в Минобороны РФ.

«Около трех часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — добавили в ведомстве.

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