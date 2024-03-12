Появилось видео удара беспилотника ВСУ по магазину в Белгороде

Фото: t.me/beladm31

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован удар украинского беспилотника по магазину в Белгороде. На опубликованных Telegram-каналом Baza кадрах видно, что БПЛА на большой скорости спикировал в здание.

На видео также слышны выстрелы — украинский дрон пытались сбить стрелковым оружием. После падения беспилотника раздался громкий взрыв и начался пожар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве никто из мирных жителей не пострадал. В здании магазина были выбиты окна и посечен фасад. Глава региона добавил, что при взрыве украинского беспилотника повреждения также получили четыре легковых автомобиля местных жителей.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали коммерческое предприятие в Белгороде. По словам Гладкова, дрон был сбит сотрудниками Росгвардии. Также, сообщил губернатор, украинский дрон атаковал здание администрации Белгорода. В результате атаки по меньшей мере два человека пострадали, уточнил Гладков. По его словам, одна пострадавшая получила осколочные ранения, вторая — контузию. Глава региона подтвердил, что в здании выбиты окна и посечен фасад.