Украинский беспилотник влетел в магазин в Белгороде Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Вооруженные силы Украины атаковали город Белгород, запущенный противником беспилотник врезался в стену местного магазина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при взрыве никто из мирных жителей не пострадал. В здании магазина были выбиты окна и посечен фасад.

В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что при взрыве украинского беспилотника повреждения также получили четыре легковых автомобиля местных жителей. На месте атаки работают оперативные службы города.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали коммерческое предприятие в Белгороде с помощью беспилотных летательных аппаратов. Глава региона добавил, что дрон был сбит сотрудниками Росгвардии.

Вместе с этим об атаке украинских беспилотников сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и на нижних этажах, а также порекомендовал не приближаться к окнам.