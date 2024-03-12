Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ Фатеев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Таганрог

Фото: МО Украины

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на город. В своем Telegram-канале он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и на нижних этажах, Фатеев настоятельно рекомендует не приближаться к окнам.

Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — говорится в сообщении.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил о том, что воздушные цели были уничтожены за пределами города. Он добавил, что последствия уточняются оперативными службами.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 47 беспилотников противника: 41 беспилотник ВСУ применили по Ростовской области, под удар попал город Таганрог, также несколько БПЛА атаковали Морозовск. Telegram-канал «ЧП Таганрог» опубликовал сообщение читателя, который рассказал о происходившем ночью. По его словам, взрывы были слышны в направлении районов Новые Дома и Урицкого.

Канал автомобилистов Таганрога сообщает о перекрытии проезжей части от перекрестка на ул. Бабушкина (Михайловка) в направлении вокзалов. Андрей Фатеев объявил, что в городе работают оперативные службы, устраняя последствия налета.

Во вторник, 12 марта, дроны ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА был сбит сотрудниками Росгвардии. Пострадавших и разрушений на объекте нет.