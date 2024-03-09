Силы ПВО отразили еще одну атаку беспилотников в Ростовской области Голубев: силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников в Ростовской области

Фото: МО Украины

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, один человек пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет, — написал глава региона.

Той же ночью силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Таганрог. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее ведомство информировало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 8 марта нейтрализовали 12 украинских дронов над двумя регионами России. В Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию страны дроны были самолетного типа, подчеркнули в пресс-службе.

В четверг, 7 марта, Telegram-канал Mash писал, что в небе над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника, которые летели на минимальной высоте, чтобы обойти введенный план «Ковер». Авторы канала добавили, что дроны не удалось сбить ни в одной из пяти пересеченных ими областей — ни в Брянской, ни в Смоленской, ни в Псковской, ни в Тверской, ни в Новгородской.