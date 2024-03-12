Названо число пострадавших при атаке на администрацию Белгорода Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на администрацию Белгорода

Фото: t.me/beladm31

По меньшей мере два человека пострадали при атаке беспилотника на здание администрации Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, одна пострадавшая получила осколочные ранения, вторая — контузию. Глава региона подтвердил, что в здании выбиты окна и посечен фасад.

В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, — написал он.

Ранее в соцсетях распространились кадры с последствиями удара беспилотника. На фото и видео с места происшествия видно, что в здании выбиты окна и двери.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

Также сообщалось, что один из беспилотников, атаковавших Белгород, врезался в стену местного магазина. По словам Гладкова, при взрыве никто из мирных жителей не пострадал. В здании магазина были выбиты окна и посечен фасад.