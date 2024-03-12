Дрон атаковал здание администрации в Белгороде

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник атаковал здание городской администрации в Белгороде, сообщают очевидцы. На кадрах с места происшествия, распространившихся в соцсетях, видно, что в здании выбиты окна и двери.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

Глава области отметил, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. При обстреле в селе Головино были повреждены административные здания и автомобили на территории сельхозпредприятия. В поселке Политотдельский было выбито остекление храма и детсада, есть пострадавшие. В поселке Северный повреждена крыша в частном доме.

Также сообщалось, что один из беспилотников, атаковавших Белгород, врезался в стену местного магазина. По словам Гладкова, при взрыве никто из мирных жителей не пострадал. В здании магазина были выбиты окна и посечен фасад.