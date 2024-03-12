Стало известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Глава области отметил, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. При обстреле в селе Головино были повреждены административные здания и автомобили на территории сельхозпредприятия. В поселке Политотдельский было выбито остекление храма и детсада, есть пострадавшие. Также в поселке Северный повреждена крыша в частном доме.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ на Белгород с помощью беспилотника. По его словам, дрон врезался в стену местного магазина, при взрыве никто не пострадал. В здании магазина были выбиты окна и посечен фасад.