Появились кадры поврежденной дроном ВСУ администрации Белгорода Мэр Демидов показал кадры поврежденного дроном здания администрации Белгорода

Фото: t.me/beladm31

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем Telegram-канале фото поврежденного ударом украинского дрона здания городской администрации. Он уточнил, что устройство врезалось во входную группу строения, посечены окна и фасад.

Здание администрации города повреждено в результате взрыва БПЛА. <...> Устройство врезалось во входную группу здания. Посечены окна, фасад, — написал чиновник.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника на здание городской администрации пострадали два человека. По его словам, одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Еще два мирных жителя пострадали во время обстрела Вооруженными силами Украины Белгородского района. Гладков сообщил, что мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

Комментируя атаки украинских беспилотников и диверсионных групп на ряд регионов России 12 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция продолжается, а российские военные находятся начеку. По его словам, киевское руководство продолжает «террористическую активность» в отношении российских городов, однако этому препятствуют бойцы ВС РФ и системы ПВО.