«Наши военные начеку»: Кремль о массированной атаке дронов на регионы Песков: военные находятся начеку из-за атак дронов на регионы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Военная операция на Украине продолжается, российские военные находятся начеку, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских беспилотников и диверсионных групп на ряд регионов России. По его словам, которые приводит ТАСС, киевское руководство продолжает «террористическую активность» в отношении российских городов, однако этому препятствуют бойцы Вооруженных сил России и системы противовоздушной обороны.

Наши военные делают все, что необходимо, система ПВО работает. <...> Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается, — сказал он.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

Также 12 марта Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения утром пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что информация о заходе в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований не соответствует действительности. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта.