ФСБ опровергла сообщения о заходе на территорию РФ украинских формирований ФСБ опровергла сообщения о заходе ВСУ в Белгородскую и Курскую области

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Информация о заходе в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований не соответствует действительности, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта.

С 10 марта <...> пресечено несколько попыток нарушения госграницы. <...> Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения утром 12 марта пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

По словам военного корреспондента Даниила Безсонова, попытка прорваться под Белгородом является самоубийственной. Он выразил сомнения, что западные союзники Киева одобрили бы «такое бессмысленное расходование дефицитной техники».