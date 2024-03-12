Что известно о попытке прорыва ВСУ под Белгород и Курск 12 марта

Фото: МО Украины

Украинские подразделения сегодня утром, 12 марта, пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, передает WarGonzo. Минобороны РФ и ФСБ РФ данную информацию пока не комментировали. Что происходит на границе России и Украины, какие последние новости выходили?

Прорыв ДРГ Украины в Белгородскую область 12 марта 2024 года

Около 08:00 по московскому времени WarGonzo написал, что в Белгородской области идут боевые действия.

«Источники проекта в силовых структурах области сообщают о попытке прорыва границы несколькими вооруженными группами на пикапах — при поддержке минометного и артиллерийского огня. Кроме того, на подходе к границе нашей аэроразведкой были выявлены несколько танков противника, которые также оказывали огневое воздействие во время попытки штурма наших пограничных рубежей. По нашей информации, прорвать линию обороны или добиться других ощутимых тактических успехов противнику не удалось. Идет бой», — сообщил источник.

Через некоторое время появились подробности попытки прорыва ДРГ под Белгород.

«Попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 03:00 утра. Противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы враг был вынужден откатиться на исходные позиции, где был накрыт средствами дальнего поражения. Действовали, вероятнее всего, террористические подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и „Сибирский батальон“, работающие под началом ГУР», — добавил WarGonzo.

Фото: МО Украины

Некоторые украинские ресурсы заявили, что диверсанты якобы смогли взять под контроль несколько российских населенных пунктов.

«По всей видимости, киевский режим решил повторить прошлогоднюю акцию с заходом на территорию Белгородской области по той же схеме с использованием вырусей из РДК: рано утром украинские формирования перешли в атаку на одном из участков. В воскресенье российские войска уже сорвали первую попытку, активно нанося удары по силам ВСУ в момент их построения в боевые порядки, уничтожив несколько единиц бронетехники и артиллерии. Однако даже это не стало для них поводом отказаться от очередной пиар-вылазки. В то же время ресурсы противника распространяют видео с якобы заходом в российские села: как уже абсолютно верно написали коллеги, все эти записи пока являются вбросами и заранее сделанными „заготовками“», — написал «Рыбарь».

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на Белгородскую и Курскую области. Однако представитель ГУР отметил, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан РФ.

Минобороны РФ попытку прорыва ДРГ никак не комментировало.

Прорыв ДРГ Украины в Курскую область 12 марта 2024 года

Сегодня утром WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что украинские диверсанты также пытались прорваться на территорию Курской области.

«Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, неонацистские группировки также попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино, противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад. Бойцы ЗВО и пограничники ждут дальнейших попыток врага подойти к нашим рубежам», — сообщил источник.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Через некоторое время появились подробности попытки прорыва ДРГ под Курск.

«Первый бой в районе села Теткино Курской области начался примерно в 08:00. Противник пытался прорваться через границу с трех сторон. Был встречен нашими защитниками бескомпромиссным огнем и откатился. Однако отдельные стычки и огневой контакт продолжаются до сих пор. Сообщается о ранениях среди гражданского населения. Буквально четверть часа назад аэроразведкой было установлено, что неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы — это менее 10 км от границы с Курской областью. Прямо сейчас наша артиллерия наносит удары по скоплениям живой силы и бронегруппам врага», — отметил WarGonzo.

Минобороны РФ попытку прорыва ДРГ никак не комментировало.

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