Работино, Авдеевка, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 12 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Работино, Вербового, Донецка, Луганска, Купянска, Часов Яра, Крыма, Крынок, Харькова, Угледара, какие последние новости с разных направлений спецоперации были сегодня, 12 марта 2024 года, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от «Двух майоров»

«ВС России нанесли удары по Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской областям. На Херсонском направлении продолжаются взаимные артиллерийские удары и атаки дронов. Наши войска также применяют высокоточные ЛМУР для уничтожения наиболее важных целей на вражеском берегу. Сохраняется присутствие малых групп противника в Крынках и в районе Антоновского моста. На Запорожском фронте враг наращивает применение дронов и артиллерии. ВС России с тяжелыми боями силами штурмовых групп ведут наступление в Работино. Западнее, на Каменском направлении, ВСУ усиленно окапываются, подтягивает М777 с высокоточными боеприпасами и РСЗО HIMARS, активизирует использование FPV», — сообщил источник.

По информации авторов канала, севернее Марьинки развивается наступление армии России на Красногоровку.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Сообщается, что вчера был нанесен точный удар по командному пункту противника на направлении, в котором могли быть высокопоставленные офицеры. На направлении на Часов Яр продолжаются бои, большая часть Ивановского (Красного) занята нашими войсками, ВСУ перебрасывают подкрепления, в т.ч. с иностранными наемниками. Идут тяжелые бои. Западнее Кременной ВС России атакуют в направлении н.п. Терны», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Донецкое направление: на юго-восточной части Бердычей у наших парней имеется успех, продолжают давить врага. В н.п. Первомайское наши бойцы продвигаются к центру. Артемовское направление: продвижение ВС РФ в районе Красного и Богдановки. ВСУ перебрасывают резервы и иностранных наемников. Запорожское направление: ВС РФ продвинулись к северу от Новоселки и Шевченко. Сражение за Работино. Была успешно отбита попытка наступления атакующей группы 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в населенном пункте Работино. Херсонское направление: подразделения военной группировки „Днепр“ благодаря хорошей координации действий смогли занять лучшие стратегические позиции. Также малые группы противника остаются в Крынках и на Антоновском мосту», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«Российская армия продолжает наносить удары по различным объектам на территории т. н. Украины. В Одесской области вчера под огонь попал пункт временной дислокации противника, а на территории временно оккупированной части Запорожской области был поражен позиционный район ПВО. В то же время обстановка в приграничье Белгородской области остается неспокойной. Противник не отказывается от планов прорваться в направлении к Грайворону. На Лиманском направлении российские войска установили почти полный контроль над Яром Лаптева, однако Терны пока еще остаются под полным контролем ВСУ. На Бахмутском участке продолжаются позиционные бои в Красном. Несмотря на сохранение инициативы в воздухе за российской стороной, окончательно выбить ВСУ пока не удалось. На Авдеевском направлении противнику после переброски подкреплений удалось стабилизировать ситуацию. В Бердычах продолжаются бои на восточной окраине села, в Орловке и Тоненьком — без изменений. А на Донецком и Угледарском направлениях ВС РФ предприняли ряд локальных атак, однако закрепить успех не удалось», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Военкоров Русской Весны»

«Основное из выводов американского Института изучения войны: российские войска подтвердили продвижение вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 марта. Видеозапись с геолокацией показывает, что ВС РФ продвинулись к востоку от Терны (к западу от Кременной). Армия России пробилась с боями к западу и юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Георгиевки, Победы и Новомихайловки (все к юго-западу от Донецка). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 10 марта, показывают, что ВС РФ пробились с боями к юго-востоку от Шевченко (юго-запад от Донецка и юго-западнее Угледара). Армия России продвинулась к юго-западу от Большой Новоселки на фоне позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей 11 марта. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 7 и 10 марта, показывают, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки и к юго-востоку от Гуляйполе)», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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