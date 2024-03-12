Украинский военнопленный рассказал об «истинном арийце» из Германии в ВСУ Украинский пленный: в рядах ВСУ есть «истинный ариец» из ФРГ с позывным Кола

Фото: МО Украины

В рядах ВСУ есть «истинный ариец» из Германии, рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. По его словам, которые приводит РИА Новости, у него позывной Кола и он с удовольствием ходил на штурмы.

У немца Кола позывной, про него говорили: «Он истинный ариец», ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы, — рассказал пленный.

По его словам, в бригаде, помимо Колы, служат «опытные специалисты из стран НАТО». Это наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии. У каждого был заключен контракт с ВСУ. Они прошли войны в Ираке и Афганистане. У них свой командир, и они выполняют боевые задания, на которые очень редко берут украинцев.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Уточняется, что наемники понесли большие потери. Также, говорится в публикации, потери наблюдаются среди ВСУ. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

За день до этого в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в рядах интернационального легиона служат наемники более чем из 50 стран мира. Отмечается, что это «опытные бойцы», ветераны сил спецопераций из США, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. По данным ведомства, они присутствовали во всех горячих точках в противостоянии с Россией.