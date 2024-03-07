В ГУР Украины раскрыли, какие страны снабжают Киев «опытными бойцами» ГУР Украины: в международном легионе служат бойцы из США и еще 50 стран

Фото: МО Украины

В рядах интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны Украины служат наемники из более чем 50 стран мира, сообщила пресс-служба ведомстве в своем Telegram-канале. Как отмечается, это «опытные бойцы», ветераны сил спецопераций из США, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Уточняется, что они присутствовали во всех горячих точках в противостоянии с Россией.

Ранее американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд назвали командование Вооруженных сил Украины «самой большой проблемой» Киева. Как утверждает Фриман, командиры украинской армии не слушают солдат, обладающих военным опытом. Плохая тактика и неверные приказы стали одной из причин высоких потерь среди личного состава, считает он. Также американские бойцы были готовы поучаствовать в госперевороте на Украине, если бы их приняли и платили бы достойное жалование.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что на Украину для защиты границ Париж мог бы перебросить французских военных. Также они могли бы заниматься обучением бойцов ВСУ и обеспечением противовоздушной обороны. При этом слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо конкретных действиях. Французский лидер всего лишь отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер.