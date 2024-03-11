Что известно о скандале с юмористом Дмитрием Соколовым в Екатеринбурге

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и Сергей Нетиевский (слева направо)

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в Екатеринбурге поругался с подростками в подземном переходе. Что произошло, каковы причины и последствия конфликта?

Что произошло с Соколовым в Екатеринбурге в ночь на 10 марта

По информации SHOT, Соколов после вечеринки в заведении Bla bla bar спустился в подземный переход, где столкнулся с компанией подростков.

«58-летний Соколов расслаблялся в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. Гулять по городу Дмитрий продолжил в компании своего приятеля и бутылки алкоголя в руке. В районе станции „Геологической“ начал бодаться с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео. Соколов заявил, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. Актер начал угрожающе идти на одного из них со словами „Ты чо, занимался?“. Подростки попросили „убрать“ агрессивного юмориста и не вырывать их телефон. Друг Соколова в свою очередь заявил, что парни могли сами намеренно спровоцировать актера. Пацанов просили уйти домой и не лезть к ним», — сообщил источник.

По данным Baza, Соколову не понравилось, что подростки назвали его «дедом».

«В переходе Соколова узнали подростки, после чего крикнули ему: „Почему дед идет с молодой девушкой?“ Дмитрий попытался объяснить парням, что он не дед вовсе, а ребята снимали его на видео, чем рассердили еще больше. Драки удалось избежать. В итоге вечер у Соколова, кажется, прошел приятнее, чем у завистливой молодежи», — отметил источник.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов

Авторы SHOT написали, что полиция Екатеринбурга начала проверку по факту случившегося. По данным источника, комику как минимум предстоит беседа с участковым, который примет дальнейшее решение о ходе дела.

«Соколов стал жертвой „детей-блогеров“, которые спровоцировали его выпившего, желая сделать классный контент, об этом заявила жена комика. По словам Ксении Соколовой, ее супруг ни на кого не нападал, просто с коллегами отдохнул в баре после концерта во Дворце молодежи, никакого криминала не произошло, а те самые парни в переходе просто подростки, которые пытались хайпануть. Дмитрий поехал в бар после шоу „Уральских пельменей“, а те самые девушки с ним на видео — это администраторы и реквизиторы, которые работали с командой», — подчеркнул SHOT.

В полицию с заявлением никто не обращался, однако сейчас проводится проверка, сообщил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Влад Москалев, представитель Дмитрия Соколова, заявил, что на видео конфликта фигурирует не актер, а «совершенно точно другой человек в силиконовой маске». По его словам, с подростками поругался кто-то в маске хорошего качества, а звезде «Уральских пельменей» такое поведение несвойственно.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился?.. Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили», — добавил Москалев.

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