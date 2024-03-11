Актер из «Уральских пельменей» с бутылкой в руке дебоширил в Екатеринбурге Актер «Уральских пельменей» Соколов устроил стычку с подростками на Урале

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Соколов

В Екатеринбурге подростки заявили, что на них напал с бутылкой актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, передает Telegram-канал SHOT. Они предоставили видео, на котором артист и его знакомый выясняют отношения с несовершеннолетними в районе метро «Геологическая».

Подростки рассказали, что захотели снять комика на телефон, но тот в ответ проявил агрессию. Мужчина гулял по городу с практически пустой бутылкой виски в руке и ударил ею одного из молодых людей.

Друг Соколова утверждал, что подростки сами провоцировали актеров. При этом на видео молодые люди просили не трогать их и не вырывать смартфон.

Ранее в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали иностранца, напугавшего прохожих своим вызывающим поведением. Судя по кадрам с места происшествия, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сперва он накричал на сотрудников вневедомственной охраны, затем предложил им покурить, а после набросился на них. Сотрудники Росгвардии сделали иностранцу замечание из-за вызывающего поведения, но тот на него не отреагировал. Ответом на попытку провести профилактическую беседу стали крики и махи руками.