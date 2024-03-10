Нетрезвый иностранец набросился на росгвардейцев и попал на видео В Петербурге иностранец напал на сотрудников Росгвардии в ответ на замечание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали иностранца, напугавшего прохожих своим вызывающим поведением, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Судя по кадрам с места происшествия, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сперва он накричал на сотрудников вневедомственной охраны, затем предложил им покурить, а после набросился на них.

Сотрудники Росгвардии сделали иностранцу замечание из-за вызывающего поведения, но тот на него не отреагировал. Ответом на попытку провести профилактическую беседу стали крики и махи руками. Росгвардейцы задержали мужчину и передали коллегам из полиции.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи» в Москве, пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь и полиция. Судя по опубликованным в Сети видео, конфликт случился на этнической почве. Зачинщики драки не задержаны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. По данным ведомства, заявлений от пострадавших не поступало, однако правоохранители начали проверку. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

В феврале массовая драка с участием взрослых мужчин и подростков произошла возле торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Двое участников получили закрытые черепно-мозговые травмы. Мать одного из пострадавших подростков рассказала, что к сыну и его друзьям подошел мальчик 14 лет, показал нож и стал угрожать. После этого к детям подбежал один из взрослых и инициировал драку, ударив в лицо 16-летнего юношу.