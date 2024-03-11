Как сейчас живет певица Анастасия Макаревич: связь с Андреем Макаревичем

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Макаревич

Певица Анастасия Макаревич более 30 лет остается солисткой и лидером группы «Лицей». Как сейчас складывается карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анастасия Макаревич

Макаревич родилась 17 апреля 1977 года. Она носит фамилию отчима, который является двоюродным братом лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентом).

В школьные годы Анастасия Макаревич занималась в музыкальном театре и секции по танцам. Отчим первым заметил ее талант и в 1991 году основал группу «Лицей». Первое выступление коллектива состоялось в передаче «Утренняя звезда».

Дебютный альбом группы «Домашний арест» вышел в 1993 году, а уже в следующем появился второй — «Подруга-ночь». Однако настоящий успех пришел к участницам коллектива после записи песни «Осень». В 2012 году Анастасия Макаревич стала совмещать работу в группе с сольной карьерой. Она записала синглы «Ты думала», «Падаю вверх», «Где-то» в рамках проекта «Настя Макаревич project».

Что известно о конфликте Макаревич с Еленой Перовой

В первом составе группы «Лицей», помимо Анастасии Макаревич, также были певицы Изольда Ишханишвили и Елена Перова. Последняя участница пренебрегла условиями контракта и выступила в роли ведущей в программе «Щас спою», за что была уволена продюсером группы.

Макаревич рассказала, что рассталась с коллегой по музыкальной сцене не на дружеской ноте, и спустя годы они не пытаются поддерживать связь.

«Что касается прежних участниц „Лицея“, то с кем-то поддерживаю отношения, с кем-то нет. С Леной и Аней (певица Анна Плетнева — NEWS.ru) не общаемся: наши дороги разошлись сразу после того, как группа „Лицей“ для них закончилась», — заявила Teleprogramma.pro Макаревич.

Что известно о личной жизни Анастасии Макаревич

Певица была замужем за юристом Евгением Першиным. У супругов двое детей. Старший сын Матвей, который строит спортивную карьеру в футбольном клубе «Нефтехимик», и младший — Макар.

В 2021 году Анастасия Макаревич оформила развод, однако, по признанию исполнительницы, это была необходимая мера для решения квартирного вопроса. Пара до сих пор живет вместе.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Макаревич с сыном Макаром

«Просто решали квартирный вопрос и развелись. Говорю Жене: „Делай предложение заново, и можем пожениться“. Зато мы венчаны», — объяснила артистка.

Чем сейчас занимается Анастасия Макаревич

Анастасия Макаревич продолжает выступать в составе группы «Лицей» на сборных концертах, корпоративах и ретро-вечеринках. Также она пишет песни для коллектива.

В 2023 году Макаревич стала участницей четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». По итогу первых выпусков певицу назвали одним из лидеров проекта. ﻿Однако к восьмому эфиру она набрала меньше всех баллов и покинула проект. Позднее артистка сообщила, что была не согласна с оценкой членами жюри своих номеров.

Анастасия Макаревич призналась, что редко общается со своим дядей, певцом Андреем Макаревичем, чаще всего это происходит в социальных сетях. По словам артистки, после начала СВО и отъезда музыканта ей начали больше писать негативных комментариев.

«Это фамилия моего папы, я с ней всю жизнь живу. Негативные комментарии всегда писали и пишут, я к ним отношусь достаточно спокойно», — объяснила певица.

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