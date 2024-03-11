Певица Татьяна Маркова: как живет сейчас, ее мнение об СВО, уход со сцены

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Татьяна Маркова

Певица Татьяна Маркова известна исполнением песен «Что я в жизни натворила», «Вспоминай» и «Платье белое». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Маркова

Татьяна Маркова родилась 8 июня 1956 года в Волгограде. С детства она занималась вокалом, а с 15 лет начала выступать на сцене. В 80-х годах артистка по приглашению приехала в Москву, где ей предложили роль солистки в ВИА «Шестеро молодых».

В 1987 году певица окончательно обосновалась в Москве, работала в Росконцерте и выступала в составе рок-группы «Альфа». Тогда же она начала писать песни, в частности представила композиции «Любишь — не любишь» и «Вино любви».

Известность пришла к исполнительнице после премьеры хита «Платье белое», с которой Маркова участвовала в программах «Утренняя звезда» и «Утренняя почта», а также она была включена в состав исполнителей «Песни года». Она гастролировала не только по России, но и по Европе и Америке.

Что известно о личной жизни Татьяны Марковой

Артистка в 1980 году вышла замуж за музыканта Виктора Маркова. Спустя год после свадьбы у них родился сын Александр, а еще спустя четыре года — дочь Валерия. Через 25 лет совместной жизни супруги развелись, но остались в дружеских отношениях.

В 2012 году Татьяна Маркова пережила смерть сына, он скончался от онкологического заболевания.

Почему Татьяна Маркова пропала со сцены

В начале 2000-х годов Татьяна Маркова пропала со сцены и телевидения. По словам артистки, после того как она добилась популярности, ее «начали душить со всех сторон». Исполнительница призналась MK.RU, что коллеги недолюбливали ее из-за того, что она раньше остальных стала выступать с красивым макияжем и нарядами.

«Очень многим моим коллегам не хотелось, чтобы я была на сцене, чтобы меня показывали по телевизору. Меня либо не снимали, либо снимали, но вырезали из эфира. Таких случаев было очень много», — рассказала она.

После смерти сына артистка приняла решение уехать из Москвы и вернуться в родной Волгоград.

«Я уехала из Москвы после печальных событий. В моей жизни случилась трагедия. Я похоронила сына. И в тот момент мне показалось, что больше не только музыки нет в моей жизни, а вообще ничего нет. Знаете, как собаки зализывают раны? Так и я — на родину поехала зализывать раны», — добавила певица.

Чем сейчас занимается Татьяна Маркова

Татьяна Маркова вернулась в Москву в 2016 году, когда впервые стала бабушкой. Артистка посвятила себя воспитанию внуков, созданию песен. После начала спецоперации исполнительница презентовала несколько патриотичных песен.

«На сегодняшний день в нашей стране наступили очень непростые времена — пишется история России. И я написала то, что чувствуют мое сердце, моя душа. Сделала это для того, чтобы поднять дух народа: „Русские люди непобедимы, русские люди Богом хранимы“. После выхода этой композиции мне сделали замечание: „Песня хорошая, но на СВО находятся не только русские люди. А весь наш многонациональный народ“. И это действительно правда. Тогда я написала вторую песню, где есть такие слова: „Зовет своих сынов Россия, зовет и верит наша мать, что только в братстве наша сила. За это можно жизнь отдать“. В этой композиции я перечислила все 23 национальности, которые проживают в нашей стране», — отметила Маркова.

Также в 2023 году исполнительница стала одной из участниц музыкального шоу «Суперстар!», но покинула проект в шестом выпуске. Сейчас артистка продолжает писать песни и участвует в сборных концертах.

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