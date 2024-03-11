«Человек в маске»: представитель Соколова высказался о дебоше актера Представитель актера Соколова: дебош устроил человек в силиконовой маске

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Соколов

Потасовку в Екатеринбурге устроил не актер из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, а другой человек в силиконовой маске хорошего качества, заявил представитель звезды Влад Москалев в беседе с RT. По его словам, артист никогда не матерится, а вся ситуация выглядит как хайп.

Это был человек в силиконовой маске совершенно точно... Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился? Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили, — сказал Москалев.

Ранее екатеринбургские подростки рассказали Telegram-каналу SHOT, что на них напал с бутылкой актер Дмитрий Соколов. Молодые люди предоставили каналу видео, на котором артист и его знакомый выясняют отношения с несовершеннолетними в районе метро «Геологическая».

Подростки рассказали, что захотели снять комика на телефон, но тот в ответ проявил агрессию. По данным канала, мужчина гулял по городу с практически пустой бутылкой виски в руке и ударил ею одного из молодых людей.

При этом в Сети появилось видео, как звезда «Уральских пельменей» отдыхал в местном ночном клубе Bla bla bar перед потасовкой. На кадрах видно, как артист танцует в окружении молодых девушек. Дебош в переходе метро случился после тусовки.